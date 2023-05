Lentate sul Seveso ha salutato il suo campione e cittadino benemerito Sergio Ottolina, scomparso venerdì 28 aprile a seguito di una lunga malattia. Oggi, martedì 2 maggio, l'ultimo saluto con una cerimonia nel giardino di casa sua a Camnago.

Addio a Sergio Ottolina

Una folla commossa si è riunita nel pomeriggio di martedì 2 maggio nel giardino di Villa Ottolina, in via Monte Santo nella frazione di Camnago, dove Sergio Ottolina abitava. Qui, sotto un grande faggio, è stata deposta la sua bara. Nella sua Camnago, dove era nato 80 anni fa e cresciuto e dove era tornato ad abitare dopo aver soggiornato in Sudafrica una volta conclusa l'attività agonistica. A ricordarlo la figlia Greena, nata proprio in Sudafrica e chiamata così per il verde delle colline della provincia del Capo Occidentale.

"Era un uomo brillante, goliardico, che sapeva spronarti al massimo", ha detto la figlia, alla quale hanno fatto eco i nipoti di Ottolina, Anni e Iago: "Era un nonno presente, giocoso, ci ha insegnato come di fronte alle avversità si può sorridere ugualmente. Da grandi abbiamo avuto fascino e ammirazione per i traguardi che ha raggiunto".

Il ricordo degli amici

Traguardi che Ottolina ha conquistato nel mondo dello sport. Lui che oltre ad essere stato un atleta e un bobbista era grande appassionato di altre discipline, come i motori e il ciclismo.

"Per il nostro gruppo di motociclisti era un collante. Sapeva tenere uniti tutti nei lunghi viaggi che percorrevamo", hanno raccontato alcuni amici.

Presenti anche tanti rappresentanti del mondo dell'atletica leggera. Quel mondo che continuava ad appartenere ad Ottolina, lui che per anni aveva detenuto il primato mondiale dei 200 metri piani.