L’ultimo viaggio di Giovanni Fedele: Lesmo dice addio al suo autista dello scuolabus. L’uomo, residente a Gerno e molto conosciuto anche ad Arcore, si è spento improvvisamente all’età di 67 anni.

L’ultimo viaggio di Giovanni: Lesmo dice addio al suo autista dello scuolabus

Un uomo generoso e disponibile, che ha saputo mettere i propri talenti al servizio dei più piccoli. Si è spento improvvisamente nei giorni scorsi Giovanni Fedele, 67 anni e residente a Gerno, storico autista dello scuolabus di Lesmo. Originario della Calabria, si era trasferito giovanissimo in Brianza insieme alla famiglia. Dopo alcuni anni trascorsi a lavorare in un’acciaieria aveva trovato occupazione come autista di pullman di linea nel lecchese: alla «Sal» prima e alla «Dossena» poi. Successivamente era approdato nell’azienda «Marasco Viaggi», con la quale aveva continuato a collaborare anche dopo il raggiungimento della pensione.

Una “guida” per i più giovani

In particolare Fedele si era reso disponibile a effettuare il servizio di scuolabus per gli alunni delle elementari e delle medie. Una mansione svolta sempre con discrezione e riserbo, ma anche dedizione e soprattutto passione.

«Papà amava il suo lavoro e gli piaceva moltissimo restare in mezzo ai ragazzi – le parole dei figli Loris e Manuel e della moglie Francesca – Aveva chiesto lui, una volta in pensione, di poter rimanere sporadicamente in servizio e prestare qualche ora del suo tempo per fare l’autista del pulmino della scuola e svolgere così la professione mettendosi a disposizione dei giovani. E’ sempre stato un tratto distintivo del suo modo di essere: dinamico, pronto a dare una mano al prossimo e soprattutto generoso».

Una generosità che il 67enne ha voluto trasmettere anche con la donazione delle cornee avvenuta in seguito alla sua inaspettata e dolorosa dipartita. I funerali sono stati celebrati giovedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Lesmo alla presenza di molte persone che hanno voluto dedicare un ultimo omaggio allo storico autista.

Il cordoglio dell’azienda

Nelle ore successive alla sua dipartita, anche la “Marasco Viaggi” ha voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia Fedele per il lutto.