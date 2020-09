Lutto cittadino a Vimercate per la morte del Comandante Pietro Fasano. Oggi alle 15 la cerimonia funebre, il 16 settembre in Comune un minuto di silenzio.

Lutto cittadino a Vimercate per la morte di Pietro Fasano

Con un’ordinanza firmata nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 10 settembre, il Sindaco Francesco Sartini ha proclamato il lutto cittadino per oggi venerdì 11, in occasione dei funerali di Pietro Fasano, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Vimercate, improvvisamente deceduto nella notte del 9 settembre in Calabria.

Le bandiere del palazzo municipale saranno esposte a mezz’asta per tutta la giornata.

Il Sindaco invita i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali ed i titolari di attività private dii ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune, anche con la sospensione o limitazione delle attività, con esclusione dei servizi indispensabili ed obbligatori, nel corso della cerimonia funebre, in programma alle ore 15.

Il Consiglio Comunale, in occasione della prima prossima seduta del 16 settembre, osserverà un minuto di silenzio.

Mercoledì il malore

Il Comandante Pietro Fasano, lo ricordiamo, è mancato improvvisamente nella tarda serata di mercoledì. Un infarto lo ha colto mentre si trovava in vacanza con la famiglia a Castrovillari, in provincia di Cosenza, dove era arrivato poco dopo Ferragosto.