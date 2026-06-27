Lutto cittadino per la morte dell’ex sindaco

Proclamato il lutto cittadino a Vimercate in occasione delle esequie dell’ex sindaco Enrico Villa, scomparso ieri, venerdì 26 giugno.

I funerali

I funerali, fissati per lunedì 29 nel Santuario della Beata Vergine del Rosario, si terranno a partire dalle 9.30.

Il cordoglio del sindaco: “Perdiamo una guida autorevole”

Tanti i messaggi di cordoglio per la morte di Villa, alla guida della città dal 1977 al 1993. Innanzitutto quello del sindaco in carica Francesco Cereda .

“Esprimo, a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità vimercatese, il più profondo cordoglio per la scomparsa di Enrico Villa. ​Sindaco della nostra città dal 1977 al 1993, Villa è stato un protagonista di primaria importanza della vita politica e sociale di Vimercate negli anni del suo maggiore sviluppo economico e urbanistico. Accanto all’impegno politico, ha saputo distinguersi come stimato manager di livello internazionale presso STMicroelectronics, portando la sua visione e la sua competenza ben oltre i confini locali. ​Per la nostra comunità ha lavorato instancabilmente, con dedizione e un alto senso civico sempre rivolto al progresso. Un contributo, il suo, che si è sviluppato non solo nelle istituzioni ma anche fuori, dopo la fine dei suoi mandati da Sindaco, come dimostrano i vari incarichi che ha svolto nel tempo, non da ultimo la guida del consiglio di amministrazione dell’Asilo di Oreno. ​Vimercate perde una guida autorevole e un cittadino esemplare. Ci stringiamo attorno alla sua famiglia in questo momento di grande dolore.”

Le parole dell’ex primo cittadino Paolo Brambilla: “Ha amato la sua comunità”

“Con Enrico Villa se ne va un pezzo di storia della nostra città – ha scritto Paolo Brambilla, primo cittadino dal 2006 al 2016 – L’ha amministrata da Sindaco per 17 anni, e credo di conoscere la quantità di energie umane che per tutto quel tempo profuse nel ricoprire il ruolo. Della competenza, della disponibilità, dello spessore politico ne abbiamo avuto tutti misura. Ero un giovane iscritto alla Democrazia Cristiana, e poi consigliere comunale quando l’ho conosciuto e l’ho visto all’opera. Credo che sia anche venuto da lì un esempio che ha inciso su quanto negli anni a seguire é stato il mio di impegno, finendo per ricoprirne il ruolo. Certo, con altri, anche dal suo incontro é venuta la passione per la politica, quella delle cose concrete che incidono direttamente sulla nostra comunità. Ma lo spessore e il valore di Enrico, al di là e oltre l’impegno politico ed i prestigiosi ruoli manageriali rivestiti, credo stia nell’amore per la sua comunità che ha voluto manifestare nell’impegno civile di questi ultimi anni. Un attaccamento vissuto fino in fondo, con intelligenza, passione, competenza. Che triste giorno questo”.

L’ex sindaco Sartini: “Ti farai apprezzare ovunque tu sia”

Al cordoglio si è unito anche Francesco Sartini, sindaco dal 2016 al 2021:

“Mi unisco al cordoglio che tutta la nostra comunità esprime per la scomparsa di Enrico Villa. Ho avuto il piacere e l’onore di poter collaborare con Enrico durante il mio mandato, ed ho trovato in lui una persona onesta, capace, preparata e molto rispettosa del ruolo delle istituzioni. Ha guidato la nostra comunità in anni difficili e molto diversi dai nostri, ma anche adesso c’è molto bisogno di persone come lui. Grazie Enrico, buon viaggio, sono certo che ti farai apprezzare ovunque tu sia”.

Il saluto del suo asilo: “Custodiremo il tuo prezioso esempio”

Toccanti anche le parole degli amici del Consiglio di amministrazione dell’Asilo infantile di Oreno, che Villa presiedeva.

“Buon viaggio, Enrico. Sei stato il nostro Presidente, una guida preziosa per il nostro asilo e per tutta la nostra comunità. Ti ricordiamo con gratitudine e affetto, custodendo il prezioso esempio che ci hai lasciato”.

Il tributo della libreria “Il Gabbiano”, che inaugurò con il cardinal Martini

Infine la libreria “Il Gabbiano”, a cui l’ex sindaco era legato.