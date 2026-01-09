Hockey in lutto per la scomparsa dello storico meccanico

Fatale il malore accusato dal 70enne nella tarda mattinata di martedì. Era stato un collaboratore della società cittadina negli anni Ottanta e Novanta, con le vittorie di scudetto e Coppa Cers

A Seregno lutto nel mondo dell’hockey per l’improvvisa scomparsa di Luigi Cico Colombo, meccanico della squadra locale negli anni Ottanta e Novanta. Fatale il malore accusato nella tarda mattinata di martedì.

Malore fatale in bicicletta

Cordoglio nell’ambiente sportivo per il decesso di Luigi Cico Colombo, 70 anni, storico meccanico della squadra di Seregno negli anni dello scudetto e della Coppa Cers. Martedì aveva accusato un malore improvviso mentre si trovava in bicicletta vicino a casa, fra via Umberto I e via Manzoni: gli immediati soccorsi di un medico volontario del Cisom e l’intervento del personale del 118 non sono bastati per salvarlo dopo il trasporto all’ospedale Pio XI di Desio.

Il cordoglio dell’Hockey Seregno

“Tutto il Seregno 2012 si unisce al dolore dei familiari e di tutti gli atleti, appassionati e tifosi che ricordano con affetto e nostalgia Cico Colombo”, il messaggio di cordoglio della società sportiva sui canali social. Il 70enne seregnese lascia le sorelle Cristina ed Emilia con il marito Marco, i cugini e le rispettive famiglie. I funerali si terranno in Basilica domani, sabato 10 gennaio, alle 14.30. Prima della funzione religiosa verrà recitato il Rosario.