Malore in bicicletta, grave 70enne

In centro un seregnese di 70 anni è caduto a terra privo di sensi. Soccorso da un medico volontario e dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Pio XI di Desio

A Seregno momenti di apprensione nella tarda mattinata di ieri, martedì 6 gennaio, in via Umberto I, all’incrocio con via Manzoni: un 70enne residente in città è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava in bicicletta, cadendo a terra privo di sensi.

I soccorsi dopo il malore

In centro città sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Seregno e un medico volontario del Cisom (Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta), presente in loco per il tradizionale corteo dei Magi, che ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione cardio-polmonare. Per consentire le operazioni di soccorso l’area è stata messa in sicurezza. Secondo quanto riferito dai presenti, l’uomo sarebbe caduto autonomamente a seguito del malore.

70enne all’ospedale di Desio

In seguito l’anziano è stato preso in carico dagli operatori di Seregno Soccorso (foto d’archivio) e dell’Automedica del 118 giunta in supporto. Dopo ulteriori tentativi di rianimazione in loco, il paziente seregnese è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Pio XI di Desio. Al momento nessun aggiornamento alla Polizia Locale sulle condizioni del 70enne.