Lutto nel mondo del volontariato

A Seregno lutto nel mondo dell'associazionismo e del volontariato: all'età di 84 anni è mancata Mariacarla Colombo, a lungo presidente della San Vincenzo De Paoli e volontaria della Casa della Carità.

Addio a Mariacarla Colombo

All'età di 84 anni è mancata Mariacarla Colombo, per molti anni e in due distinti mandati presidente della San Vincenzo e volontaria della Casa della Carità, che la ricorda "per la sua grande umanità e l'incessante impegno nel servizio verso i poveri e verso la comunità seregnese. Il suo esempio sarà per tutti noi uno stimolo e una luce per accendere speranza in un futuro di solidarietà e pace", è il pensiero dei volontari.

Aveva insegnato negli istituti Bassi e Levi

Colombo, vedova Bernasconi, era stata insegnante di Educazione fisica negli istituti Bassi e Levi e in altre scuole del territorio. Nel 2014 l'Amministrazione comunale, all'epoca del sindaco Giacinto Mariani, le aveva conferito il Premio Mimosa. Il papà, Giacomo Colombo, era stato il direttore della banda Santa Cecilia. Lascia i figli Giacomo, Luisa, Giuseppe e Mauro, direttore artistico dell’associazione culturale Musicale “Ettore Pozzoli” nonché direttore della Filarmonica a fiati Città di Seregno. I funerali saranno celebrati domani, giovedì 7 settembre (alle 15) in Basilica San Giuseppe.