Polizia locale di Seregno in lutto per la scomparsa dell'agente Carmelina Cannella, meglio conosciuta come Lina. Si è arresa a una malattia inguaribile all'età di 54 anni. Nel Corpo locale era in servizio da circa 15 anni.

Polizia locale in lutto per l'agente Cannella

Cordoglio nella Polizia locale di Seregno per la prematura scomparsa dell'agente Carmelina Cannella, meglio conosciuta come Lina. Con profonda tristezza la notizia è stata comunicata ieri sera, martedì 26 luglio, dal comandante Maurizio Zorzetto: "Purtroppo il male contro il quale lottava ormai da tempo l'ha sopraffatta. I colleghi tutti e gli amministratori si stringono nel dolore dei famigliari e dei cari congiunti, sgomenti della prematura perdita".

In servizio da quindici anni

La sovraintendente Carmelina Cannella, meglio conosciuta come Lina, aveva compiuto 54 anni da pochi giorni, il 24 luglio. In carriera aveva prestato servizio presso il Corpo di Polizia locale di Milano, prima di arrivare nel Comando di Seregno circa 15 anni fa. Era rimasta in attività fino allo scorso venerdì, 23 luglio, il giorno successivo avrebbe iniziato le ferie estive. Nel novembre dello scorso anno, in circostanze drammatiche, era scomparso un ex agente della Polizia locale, Andrea Marchiori.

Lascia il marito e due figlie

La sovraintendente Carmelina Cannella lascia il marito e due figlie di 16 e 18 anni. "Una donna di grande lealtà sul lavoro, sempre sorridente e professionale, ha affrontato con smisurato coraggio e dignità la malattia - ricordano i colleghi del Comando di via Umberto I - Non l'abbiamo mai sentita lamentarsi". Lo scorso giovedì aveva partecipato al saluto per il collega Vincenzo Scamardella, che si trasferisce in Sardegna. L'agente è stata ricordata con commozione anche nella seduta del Consiglio comunale di martedì sera.