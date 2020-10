Macherio, parroco di Bareggia in ospedale per Covid

Parroco di Bareggia in ospedale per Covid.

Il Covid-19 ha colpito anche il parroco di Bareggia, don Vittorio Madè. Il sacerdote, classe 1946, aveva iniziato a curari a casa ma poi, ieri, martedì 20 ottobre, è stato ricoverato in ospedale. La scorsa settimana il prete, da un anno parroco di Bareggia, si è rivolto ai fedeli della parrocchia dei Santi Giuseppe e Antonio Maria Zaccaria scrivendo un messaggio sul bollettino parrocchiale che qui riportiamo: «Carissimi, ormai sapete che il Covid-19 mi ha colpito. Mercoledì sera non mi sentivo bene: ho misurato la febbre (38 gradi) e giovedì mattina il medico mi ha fatto fare il tampone: positivo».

Il messaggio di don Vittorio

“Mi spiace che questa mia condizione porti a sospendere ogni attività come le riunioni, il catechismo, ora che pensavo di ricominciare con entusiasmo – prosegue il sacerdote – Anzitutto ringrazio don Tiziano che, ancora una volta, si fa carico della normale conduzione pastorale della nostra parrocchia. Ringrazio tutti voi che da subito mi avete espresso la vostra vicinanza e la vostra preghiera perché abbiamo a comprendere ciò che il Signore ci vuole dire. Io sono sereno. Dispiaciuto per tutto il disagio che vi sto procurando ma sereno e fiducioso perché, ne sono certo, il Signore mi sta tenendo per mano. Pregate e preghiamo. Anche da questa “prova” il Signore sappia donarci la certezza del suo amore e della sua benedizione. Vi benedico” conclude don Vittorio.

Tra gli altri sacerdoti di Macherio anche don Luigi Sala a marzo si è ammalato di coronavirus ed era finito in ospedale. Dopo tanti mesi di ricovero e riabilitazione fortunatamente don Luigi è riuscito a guarire. In un’intervista rilasciata al nostro Giornale ha raccontato il difficile periodo della malattia. Don Luigi era stato ricoverato il 13 marzo scorso all’ospedale di Carate, poi trasferito a Legnano, e dimesso a maggio.

Il servizio è pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 20 ottobre 2020 e sarà aggiornato sul prossimo numero di martedì 27 ottobre 2020.

