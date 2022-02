Malore al mercato, soccorso un 36enne

Besana Brianza

Un ambulante di 36 anni si è sentito male questa mattina in piazza Umberto I

Intervento dell'ambulanza questa mattina (mercoledì 23 febbraio 2022) in piazza Umberto I a Besana Brianza per un malore al mercato.

Malore al mercato

L'allarme è scattato dopo le 9 quando un ambulante si è sentito male ed è scattata immediatamente la chiamata ai soccorsi. Si tratta di un uomo di 36 anni, di nazionalità nigeriana, residente a Verdellino, in provincia di Bergamo. Sul posto è arrivata un'ambulanza del Seregno Soccorso attivata in codice rosso e l'automedica da Monza.

I soccorsi

I soccorritori hanno prestato le prime cure all'ambulante, fortunatamente le sue condizioni sono via via migliorare tanto che l'ambulante è stato poi trasportato in ospedale a Desio, in codice giallo, dove sarà sottoposto agli accertamenti del caso. Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale.