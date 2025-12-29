Maxi sequestro di fuochi d’artificio al Lazzaretto

Gravi irregolarità nella vendita di fuochi d’artificio: maxi sequestro della Polizia Locale di Seregno al Lazzaretto. Deferita e sanzionata la titolare cinese.

Controllo in un negozio al Lazzaretto

Nella mattinata del 23 dicembre 2025 il personale del Nucleo di Sicurezza Urbana e Annonario della Polizia Locale è intervenuto in un esercizio commerciale situato nel quartiere Lazzaretto per un controllo mirato alla verifica della corretta gestione e detenzione di materiale pirotecnico.

Gravi irregolarità nella vendita di fuochi d’artificio

Nel corso dell’ispezione sono emerse gravi e diffuse irregolarità nella conservazione e nello stoccaggio dei fuochi d’artificio, tali da configurare una situazione di serio pericolo per la pubblica incolumità. Il materiale pirotecnico risultava infatti custodito senza le necessarie cautele, in promiscuità con merce facilmente infiammabile e in aree liberamente accessibili ai clienti, superando inoltre i quantitativi massimi consentiti dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e detenzione di materiali esplodenti.

Trovata oltre mezza tonnellata di materiale pirotecnico

Complessivamente sono stati rinvenuti circa 500 chilogrammi di fuochi d’artificio, parte dei quali detenuti direttamente nell’area di vendita. Un’ulteriore quantità è stata scoperta all’interno di un bagno destinato al pubblico, utilizzato di fatto come deposito abusivo, circostanza che ha fatto emergere un rischio immediato di incendio o esplosione in un’area frequentata quotidianamente dai clienti, inclusi soggetti fragili.

Scarse condizioni di sicurezza

Le condizioni di sicurezza sono state giudicate fortemente carenti: scaffalature non idonee, assenza di estintori e di segnaletica di sicurezza, impianti elettrici precari e presenza di fonti di calore a stretto contatto con il materiale esplodente.

I fuochi d’artificio sono stati sequestrati

Alla luce delle violazioni riscontrate, l’intero quantitativo di materiale pirotecnico è stato sequestrato e successivamente affidato a una ditta specializzata per la messa in sicurezza e lo smaltimento secondo le procedure previste. Durante l’intervento sono stati inoltre rinvenuti prodotti elettronici non conformi alla normativa europea, nello specifico 50 articoli privi del marchio CE e 115 articoli recanti marchio CE contraffatto, anch’essi sottoposti a sequestro a tutela della sicurezza dei consumatori.

La titolare dell’attività è stata denunciata e sanzionata

La titolare dell’attività, C.E. (classe 1979, cittadina cinese, residente in provincia di Milano), è stata deferita all’Autorità giudiziaria per il reato di detenzione di materiale esplosivo senza le dovute cautele e per il commercio di prodotti con marchio CE contraffatto. Nei suoi confronti è stata inoltre elevata una sanzione amministrativa pari a 2.000 euro per la vendita di prodotti privi della marcatura CE. L’operazione rientra nell’ambito delle attività di controllo intensificate dalla Polizia Locale nel periodo delle festività natalizie, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle norme a tutela della collettività.