Malore durante la Dad, muore professore brianzolo

Malore durante la Dad, muore professore residente in Brianza. Insegnava al Monnet di Mariano. Ieri nella sua abitazione di Meda erano intervenuti i Carabinieri e i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Malore durante la Dad, muore professore

Stava facendo lezione in Dad, con i suoi alunni, quando si è sentito male. L’istituto Jean Monnet di Mariano è sconvolto per la perdita improvvisa del professor Giuseppe Pitorri, 65 anni. Da anni insegnava “Sistemi e reti” all’interno della scuola marianese.

La tragica scoperta è avvenuta ieri, mercoledì 31 marzo 2021, a Meda, all’indomani del malore dopo il quale aveva bruscamente interrotto la lezione.

Allarmati per il suo silenzio anche nelle ore successive all’accaduto, i colleghi hanno deciso di chiedere l’intervento delle Forze dell’ordine.

In via Tre Venezia, a Meda, dove abitava da solo, si sono precipitati i Carabinieri della stazione locale, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza di Seregno Soccorso. Una volta entrati nell’appartamento, non si è potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. La sua morte ha lasciato sgomenti colleghi e studenti.

