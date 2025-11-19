Malore fatale in ufficio, è andato avanti l’alpino Maurizio Mascheroni

E’ stato colto da un malore fatale questa mattina, mercoledì 19 novembre 2025, intorno alle 9, mentre si trovava nel suo ufficio in piazza San Vito a Lentate sul Seveso. Sono stati inutili i soccorsi per Maurizio Mascheroni. Aveva 67 anni.

Malore fatale in ufficio

In base a quanto è stato possibile ricostruire, il 67enne, che lavorava alla “Gimagi Servizi integrati”, un’azienda multiservizi in pieno centro, si è sentito male mentre era in ufficio.

Inutili i soccorsi per l’alpino

Una volta dato l’allarme, in piazza San Vito sono accorsi i sanitati del 118 con un’ambulanza della Croce Rossa di Mariano Comense. I sanitari hanno provato a rianimare il 67enne, che è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Desio. Purtroppo ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano.

Faceva parte del Gruppo Alpini

La notizia della sua scomparsa si è presto diffusa in città, dove Mascheroni era molto conosciuto. Faceva parte del Gruppo Alpini, che lui stesso aveva contribuito a fondare nel 2018. Nel 2017 si era candidato come consigliere alle elezioni amministrative nel gruppo Vivere Lentate.