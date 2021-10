Malore fatale: non ce l'ha fatta il 72enne di Vimercate

La tragedia

Inutile la corsa in ospedale

L'uomo si è sentito male all'interno del cortile della propria abitazione, situata in via Lodovica, a Oreno, intorno alle 10 di questa mattina, lunedì 4 ottobre 2021. Ancora da ricostruire con precisione quanto accaduto, ma sembra che il 72enne stesse giocando con i propri cani quando si è improvvisamente accasciato al suolo. Immediati i soccorsi, giunti sul posto in codice rosso: i soccorritori avevano da subito capito la gravità della situazione e il codice di intervento era stato confermato rosso, anche una volta stabilizzato l'uomo. Il 72enne è stato quindi trasportato con il massimo dell'urgenza all'ospedale di Vimercate, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Un altro malore fatale

Quello di oggi, lunedì 4 ottobre 2021, è il secondo malore fatale verificatosi nel giro di poco tempo a Vimercate. Solo qualche giorno fa, infatti, un uomo di 83 anni si era accasciato all'interno della Farmacia Perego in via Bice Cremagnani. Soccorso sul posto, l'uomo si era spento una volta arrivato in ospedale.