E' spirato poco dopo l'arrivo in ospedale l'anziano di 83 anni soccorso ieri, giovedì 23 settembre, mentre si trovava all'interno della Farmacia Perego, in via Cremagnani, a Vimercate.

Non ce l'ha fatta l'anziano soccorso ieri dopo un malore in farmacia

L'uomo, che abitava proprio nei pressi della farmacia, poco dopo le 15 si trovava in fila all'interno del negozio e attendeva di essere servito quando improvvisamente si è accasciato al suolo perdendo conoscenza. A dare l'allarme sono stati proprio gli stessi farmacisti che gli hanno prestato i primi soccorsi.

I soccorritori, arrivati sul posto in pochi minuti, hanno subito avviato le manovre di rianimazione con il massaggio cardiaco. Ma l'anziano purtroppo non si è ripreso. All'83enne è stato quindi applicato il massaggiatore cardiaco automatico e in brevissimo tempo è stato trasportato all'ospedale di Vimercate, dove purtroppo è deceduto poco dopo.