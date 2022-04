E' purtroppo deceduto all'arrivo all'ospedale San Gerardo di Monza. Aveva 54 anni.

Non ce l'ha fatta il 54enne soccorso nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 29 aprile, a Besana in Brianza. L'uomo, casa a Lissone, è purtroppo deceduto all'arrivo all'ospedale San Gerardo di Monza.

Il malore in via Manzoni

Erano circa le 18 quando il 54enne è stato ritrovato riverso al suolo, nel posteggio dell'ingresso posteriore dell'ex ospedale di Besana in Brianza, tra le vie Manzoni e Sanzio. I passanti hanno iniziato a praticargli il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi.

Il decesso in ospedale

Sul posto è giunta a sirene spiegate l'ambulanza della Croce Rossa di Monza; data la gravità delle condizioni dell'uomo è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, oltre che degli agenti della Polizia locale guidati dal comandante Massimo Bassani.

Trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, purtroppo per il 54enne non c'è stato nulla da fare.