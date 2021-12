Malore in auto, 48enne di Lentate muore dopo una settimana

Dramma

Giulio Somaschini si era sentito male a Desio. Era iscritto al Pd. Il dolore dei militanti, che si sono stretti alla famiglia.

Ha combattuto per una settimana, poi ha dovuto arrendersi. Non ce l’ha fatta Giulio Somaschini, il 48enne di Camnago, frazione di Lentate sul Seveso, che sabato 11 dicembre aveva accusato un malore a Desio mentre a bordo della sua Toyota Yaris stava rientrando a casa.

Malore fatale in auto

In base a quanto è stato possibile ricostruire, il 48enne, di professione elettricista, avrebbe chiamato la moglie per avvisarla che non si sentiva molto bene e che si sarebbe recato direttamente all’ospedale di Desio. Purtroppo non ha fatto in tempo ad arrivare. Mentre stava percorrendo via Per Binzago, la lunga arteria stradale che collega Cesano Maderno e Desio, poco dopo mezzogiorno, evidentemente è stato talmente male da perdere il controllo dell’auto, invadendo la corsia opposta e finendo fuori strada, contro un palo della luce. Dopo le prime cure ricevute sul posto, è stato trasferito d’urgenza in ospedale, al San Gerardo di Monza, in codice rosso.

Muore dopo una settimana

In questi giorni in tanti hanno sperato che le sue condizioni migliorassero, ma purtroppo a una settimana esatta di distanza dal malore, il 48enne si è spento. Lascia la moglie Elena e i due adorati figli Marco e Chiara, oltre ai genitori, Mario e Carla. Un dolore immenso per la famiglia, che si è chiusa nel silenzio. Il padre è molto conosciuto in paese per essere stato segretario del Partito democratico della sinistra (Pds), oltre che un pilastro del Pd. Anche Giulio era iscritto al Partito democratico.

Il cordoglio del Pd

Il circolo locale ha espresso profondo cordoglio e si è stretto alla famiglia. «Una perdita ingiusta e prematura - il commento dei consiglieri comunali Antonio Mandato e Gianfranco Borin - Un compagno di cammino, figlio di una delle colonne storiche e portanti del Pd lentatese. Siamo affranti. Un abbraccio alla famiglia. Ciao Giulio, il tuo sorriso e i tuoi grandi occhi saranno sempre con noi».

I funerali saranno celebrati martedì 21 dicembre 2021, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Camnago.