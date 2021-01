Malore in ditta, 46enne soccorso in codice rosso

Malore in ditta per un 46enne: è successo oggi, giovedì 28 gennaio 2020, in via Parini a Besana in Brianza.

Ambulanza a Cazzano

L’allarme è scattato alle 15,30. Un uomo di 46 anni è stato colpito da un grave malore all’interno di una delle aree produttive di via Parini, l’area industriale della frazione di Cazzano. Le sue condizioni sono parse da subito gravi tanto che i mezzi di soccorso sono stati attivati in codice rosso.

Soccorso in codice rosso

A Cazzano è giunta l’ambulanza della Croce Bianca di Besana (la sede si trova a un paio di chilometri di distanza). Il 46enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, sempre in codice rosso. Le sue condizioni paiono critiche.

Seguono aggiornamenti