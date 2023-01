Malore in ufficio a Carate, morto un uomo di 51 anni

Tragedia dopo pranzo a Carate Brianza: un uomo di 51 anni è morto stroncato da un malore improvviso.

I soccorsi in via Aspromonte a Carate

Si è accasciato nell'ufficio di via Aspromonte dove lavorava, colpito quasi sicuramente da un aneurisma. Non è bastato il tempestivo intervento dei soccorritori, allertati attorno alle 14 di oggi, venerdì 27 gennaio a Carate Brianza nella sede della "Global Print Studio", nota e storica azienda che da anni si occupa di stampa, grafica e comunicazione.

Ad allertare il 118 in codice rosso sono stati i titolari della ditta e i colleghi dell'uomo. Sul posto si è precipitata un'autoambulanza della Croce Bianca di Mariano e l'automedica, ma per il 51enne, padre di due figli, non c'è stato nulla da fare.

Mercoledì mattina un'altra tragedia a Besana

In settimana, mercoledì, un'altra tragedia si è consumata a Besana in Brianza: l'architetto Davide Cereda, 54 anni, ex vicesindaco e responsabile dell'ufficio tecnico a Meda, è deceduto stroncato da un malore mentre si trovava nella sua casa.