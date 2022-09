Malore in un cantiere, gravissimo operaio 57enne

Sono gravissime le condizioni di un uomo di 57 anni vittima, con ogni probabilità, di un malore sul luogo di lavoro avvenuto poco dopo le 13 di oggi, giovedì 15 settembre, ad Arcore.

Un cantiere nel centro di Arcore

L'allarme è scattato all'interno di un cantiere al civico 9 di via Umberto I, in pieno centro, accanto allo stabile ex Olivetti e a pochi metri dalla chiesa di Sant'Eustorgio. Sul posto nel giro di pochi minuti si sono portati i Vigili del fuoco, un'automedica, un'ambulanza, e la Polizia locale guidata dal comandante Marco Bergamaschi.

Sul ponteggio privo di conoscenza

Le condizioni dell'uomo, soccorso su un ponteggio di un'abitazione dove sono in corso i lavori di rifacimento del tetto, sono apparse subito gravissime. I sanitari si sono subito attivati con il massaggio cardiaco. Il 57enne non ha però ripreso conoscenza.

L'operaio è quindi stato caricato sul mezzo di soccorso e trasferito in codice rosso all'ospedale di Vimercate.

Seguono aggiornamenti.