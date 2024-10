Malore mentre cammina in strada, 77enne in gravi condizioni

Accusa un malore mentre passeggia per le vie del centro di Arcore: uomo di 77 anni trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Malore in via Piave

L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 23 ottobre 2024. In via Piave, quasi all'incrocio con via Umberto Primo, un uomo di 77 anni, residente nella vicina Piazza Pertini, per cause ancora da accertare, ha accusato un malore mentre passeggiava e successivamente ha perso i sensi, andando a sbattere la testa sull'asfalto e riportando diverse lacerazioni al volto.

La vittima è stata prontamente soccorsa da alcuni passanti che hanno prestato le prime cure all'uomo e avvisato i sanitari del 118 che sono prontamente intervenuti a bordo dell'ambulanza e dell'automedica.

Sul posto anche la Polizia locale

Tra i primi ad arrivare sul luogo dove l'uomo ha accusato il malore anche gli agenti della Polizia locale guidati dal comandante Gabriele Garberoglio. L'uomo è trasportato in condizioni molto gravi, in codice rosso, in ospedale.