Malore mentre gioca a calcetto: 45enne di Concorezzo in gravi condizioni. E' accaduto ieri sera, mercoledì 16 giugno 2021, nel centro sportivo parrocchiale di Brugherio: è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Malore mentre gioca a calcetto: paura per un 45enne

Paura per il grave malore accusato da un 45enne residente a Concorezzo che ieri con alcuni amici stava giocando a calcetto all'interno del centro sportivo parrocchiale Paolo VI di via Manin, a Brugherio.

Come riportano i nostri colleghi di PrimaLaMartesana.it, la chiamata al 112, il Numero unico di emergenza, è partita attorno alle 21.50. Sul posto la Centrale operativa ha inviato in codice rosso un'ambulanza della Croce Bianca di Carugate e un'automedica, oltre ai Carabinieri della Stazione di Brugherio. L'uomo è stato rianimato sul posto dai sanitari e poi trasportato in gravi condizioni al Pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. Si è trattato di un infarto.

E' ricoverato in prognosi riservata

Il 45enne è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Unità coronarica del nosocomio monzese.