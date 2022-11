Malore mentre cammina nel parco, grave un 65enne

Malore al parco 2 Giugno alla Porada fra Meda e Seregno, grave un 65enne soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Monza.

Malore al parco della Porada

Malore mentre cammina nel parco 2 Giugno alla Porada, gravissimo un 65enne soccorso dal personale del 118. Nel pomeriggio odierno, mercoledì 30 novembre, l'intervento dell'Automedica e dell'ambulanza dell'Avis Meda in via Benedetto Croce a Meda, da cui si accede all'area verde. L'uomo, che risiede a Carate Brianza, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in condizioni molto gravi all'ospedale San Gerardo di Monza.

Il trasporto all'ospedale di Monza

Sul posto sono accorsi anche gli agenti della Polizia Locale di Meda e di Seregno, oltre ai Carabinieri della stazione di Meda. Secondo le prime informazioni raccolte, il 65enne sarebbe stato colto da un arresto cardiaco mentre camminava nel parco ed è rovinato al suolo. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso, lo stesso con cui il caratese in ambulanza è stato trasportato all'ospedale del capoluogo brianzolo.