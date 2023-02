Malore stronca volontario della Croce Bianca Besana

Un volontario della Croce Bianca di Besana è morto stroncato da un malore.

Un nuovo lutto a Besana in Brianza dopo la scomparsa improvvisa a fine gennaio dell'architetto Davide Cereda: questa mattina, giovedì 16 febbraio, si è spento Enrico Colombo, 67 anni, volto noto e stimatissimo nell'associazionismo in città.

Il cordoglio della Croce Bianca Besana

L'annuncio con un post carico di dolore e sgomento è comparso poche ore fa sulla pagina Facebook della Croce Bianca Besana: "Di solito utilizziamo i nostri canali social per comunicare e dire un sacco di cose, oggi però le parole ci si fermano in gola... Questa mattina è venuto a mancare uno dei nostri volontari storici, una roccia, un marito, un padre, il nostro Enrico. Chi l’ha conosciuto sa bene che dietro a quell’aria un po’ ruvida, si nascondeva un cuore grande. Ed il vuoto che lascia lo è altrettanto. Ci stringiamo ai familiari, in particolare abbracciamo forte Carmen e Simone, moglie e figlio, anche loro parte della nostra famiglia di volontari. Ciao Enri, buon viaggio".

Si trovava a Monteregio per una visita programmata

Da quanto si è appreso Colombo, pensionato che viveva con la famiglia al Casaretto, si trovava all'Istituto Inrca di Monteregio a Casatenovo per una visita programmata quando si è sentito male all'improvviso e si è accasciato a terra. Vani i tentativi di soccorso. Il prossimo marzo avrebbe compiuto 68 anni. Il volontario lascia moglie e due figli, Simone e Valeria.