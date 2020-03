Malori in Brianza: in ospedale due giovani SIRENE DI NOTTE

Malori in Brianza: in ospedale due giovani. Un ragazzo di 18 anni e uno di 23 sono stati trasportati al San Gerardo in codice giallo. Un 30enne invece è stato soccorso per intossicazione etilica.

Sono tre gli interventi di soccorso effettuati nella notte appena trascorsa in Brianza. Il primo intorno a mezzanotte e mezza ha visto l’intervento della croce rossa e dell’automedica per un giovane di 23 anni che si è sentito male in viale Fermi a Brugherio. I volontari del soccorso dopo i primi accertamenti sul posto hanno trasferito il 23enne all’ospedale San Gerardo in codice giallo.

Poco dopo l’una invece un 18enne ha accusato un malore a Cavenago ed è stato soccorso dai volontari di Vimercate in via Roma. Anche in questo caso dopo le cure sul posto il giovane è stato trasportato in ospedale a Monza in condizioni serie.

Troppo alcol per un 30enne

Infine segnaliamo un 30enne soccorso a Desio, in via Forlanini, per intossicazione etilica. L’uomo ha ricevuto assistenza sul posto dal personale della croce rossa di Desio ed è poi stato trasportato nell’ospedale locale in codice verde.

