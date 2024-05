Insieme a Cesano Maderno è stata Bovisio Masciago a subire le conseguenze peggiori dell'ultima ondata di maltempo che ha colpito il territorio brianzolo dal pomeriggio di ieri e che ancora non si è ancora arrestata.

Maltempo a Bovisio: lavoro senza sosta per i Vigili del fuoco

A Bovisio, come comunicato dall'Amministrazione comunale, la bomba d’acqua ha investito tutto il territorio comunale in modo del tutto inaspettato, visto che l’evento atmosferico non era minimamente atteso per quelle ore. E’ arrivato invece con estrema violenza, accompagnato anche dalla grandine.

Il sindaco e il comandante della Polizia locale si sono subito attivati per gestire la difficile situazione. Impegnati con loro anche i volontari della Protezione civile, sempre encomiabili per la loro disponibilità e il loro contributo nelle situazioni di emergenza. La bomba d’acqua, imprevista, ha inevitabilmente causato disagi, strade piene d’acqua, cantine allagate.

Gli interventi

I Vigili del fuoco, intervenuti prontamente per far fronte alle richieste di assistenza hanno svuotato dei box in via Marconi a Bovisio e 3 fosse degli ascensori sempre nella stessa via. Altro intervento anche in corso Milano per l'allagamento dei piani interrati di uno stabile. Subito dopo i pompieri sono intervenuti a Seveso dove un uomo è salito sul tetto della sua villetta ed è rimasto bloccato dopo che la scala che aveva utilizzato per salire è caduta. I Vigili del fuoco lo hanno dunque tratto in salvo.

Nella notte ancora lavoro per i pompieri: questa volta a Limbiate, in via Tolstoj, dove una pianta sradicata è caduta in un parcheggio, fortunatamente senza provocare feriti o danneggiare auto.