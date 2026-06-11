Le squadre dei pompieri sono intervenute per strade, sottopassi e abitazioni allagate e alberi caduti

Sono oltre 50 gli interventi di soccorso tecnico urgente effettuati sul territorio della Provincia di Monza e Brianza da parte del personale dei Vigili del Fuoco a seguito dell’ondata di maltempo che si è abbattuta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10 giugno, sull’area brianzola.

Maltempo in Brianza, oltre 50 interventi dei Vigili del Fuoco

Una vera e propria bomba d’acqua che ha provocato diversi problemi, in particolar modo alla viabilità tra vie e sottopassi allagati, strade completamente sommerse dalla grandine e alberi caduti.

La Sala Operativa del Comando ha risposto a oltre 100 richieste di soccorso, coordinando l’impiego delle squadre operative sul territorio. Gli interventi hanno riguardato principalmente la messa in sicurezza di alberi pericolanti o caduti sulla sede stradale, allagamenti di abitazioni e sedi stradali, nonché la rimozione di ostacoli e detriti causati dalle forti raffiche di vento e dalle intense precipitazioni.

La durata dell’intervento

Per far fronte all’emergenza sono state impiegate numerose squadre dei Vigili del Fuoco, sia del personale permanente sia delle componenti volontarie del territorio provinciale, con il supporto di risorse provenienti dai Comandi limitrofi. Le operazioni di soccorso sono proseguite per tutta la durata dell’evento meteorologico e continuano nelle aree maggiormente interessate.