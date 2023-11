Maltempo, la "Bananina" tra Arcore e Usmate Velate finisce ancora a mollo

Da due giorni il maltempo non dà tregua alla Brianza e a causa delle forti piogge che continuano a cadere, anche la "Bananina" che collega Arcore, Usmate e la Tangenziale Est è finita nuovamente a mollo.

"Bananina" a mollo

Le immagini registrate in questi minuti sono eloquenti. Le auto transitano a passo d'uomo e a fatica lungo la bretella in entrambe le direzioni a causa della pioggia che di fatto ha allagato lunghi tratti di entrambe le carreggiate. Qualcuno non si fida ad attraversare il "guado" e preferisce tornare indietro cercando strade alternative per raggiungere la propria meta. In questo momento si registrano lunghissime code soprattutto da Arcore in direzione della Tangenziale Est.

I lavori nel recente passato

Va comunque detto che rispetto al recente passato la situazione è migliorata grazie ai lavori eseguiti nei pressi della "Bananina", che fino a pochi anni si allagava anche alle prime piogge. Evidentemente però la portata delle precipitazioni cadute in queste due giorni è stata talmente elevata che alla fine anche le vasche di raccolta posate al di sotto del manto stradale non sono state sufficienti a salvare la bretella. La circolazione in questi minuti non è compromessa, ma è pesantemente rallentata.