Maltempo, situazione difficile anche nel vimercatese. Molgora sotto osservazione

Il maltempo tiene alto il livello di guardia nella zona del vimercatese. Oltre ai disagi al traffico riscontrati questa mattina nella zona al confine tra Arcore e Usmate con allagamenti sulla bretella della Bananina, l'attenzione è tutta concentrata sul livello dei fiumi e dei torrenti: a Monza il Lambro è sotto monitoraggio mentre nel vimercatese gli occhi sono puntati sul Molgora.

Maltempo, Molgora sotto osservazione

Nella zona del vimercatese infatti il livello del torrente si è alzato vertiginosamente nelle ultime ore raggiungendo il limite degli argini.

Burago e Caponago

Ma la situazione resta critica anche nella zona di Burago e di Caponago. Proprio a Caponago, come ha fatto sapere il sindaco Monica Buzzini, per motivi precauzionali il ponticello per e da il Parco Europa, come il passaggio nel boschetto verso e da Pessano con Bornago.

La Protezione civile, impegnata in queste ore in una intensa attività di monitoraggio, segue con attenzione l'evolversi delle condizioni meteo nelle prossime ore.