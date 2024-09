I Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare di collocamento in comunità nei confronti di un 17enne di Cesano Maderno, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari e rapina aggravata. Il minorenne è stato rintracciato presso la propria abitazione.

Maltrattamenti in famiglia e rapina: 17enne finisce in comunità

Il minore, a volte anche sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, in più occasioni avrebbe minacciato la madre e la nonna di far loro del male se non avessero soddisfatto le sue pressanti richieste di denaro. In una circostanza avrebbe persino percosso la mamma, in un'altra avrebbe minacciato di dare fuoco all’auto della nonna e danneggiato arredi e oggetti di casa.

Il denaro per la droga e il gioco d'azzardo

Il denaro, preteso e ottenuto con le minacce, sarebbe stato utilizzato per acquistare sostanze stupefacenti e per soddisfare il vizio del gioco d’azzardo. Entrambe le vittime, alla fine di luglio si erano rivolte ai militari della Tenenza che, avviate le indagini, hanno accertato che le condotte del 17enne si erano protratte per circa un anno.

Il 17enne è stato accompagnato in una comunità

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Milano, valutata la gravità delle condotte del cesanese, ha accolto la richiesta del Pubblico ministero, applicando la misura cautelare del collocamento in comunità. Espletate le formalità di rito, come disposto dal Centro per la giustizia minorile per la Lombardia di Milano, il 17enne è stato quindi accompagnato in una comunità educativa.