Mamma e figli investiti a Merate: il racconto dell’auto pirata inventato dall’investitore (che era sul posto). Gravissimo un bimbo di 7 anni.

L’investitore è di Carate Brianza

L’episodio è accaduto ieri, giovedì 6 maggio 2021, poco prima delle 16.30 in via degli Alpini a Merate, esattamente di fronte alla caserma dei Vigili del fuoco. Una famiglia composta dalla mamma di 38 anni, dalla figlia di 12 e dal figlioletto di 7, residente a Cernusco Lombardone, è stata travolta mentre passeggiava sul marciapiede. In un primo momento, stando al racconto di un cittadino pakistano di 38 anni, residente a Carate Brianza, aveva preso corpo l’ipotesi dell’auto pirata: il testimone aveva infatti raccontato di una vettura di colore scuro che, dopo aver urtato la sua Fiat Punto vecchio modello, avrebbe travolto la famigliola, dandosi poi alla fuga.

Un racconto lacunoso

Un racconto che presentava diverse lacune e che evidentemente non ha convinto Carabinieri e Polizia Locale, intervenuti sul posto per rilevare la dinamica dei fatti e pronti a visionare le telecamere, che hanno ricostruito come in realtà l’investitore fosse proprio il pakistano. Non sono noti, al momento, provvedimenti nei suoi confronti.