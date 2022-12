Mamma si sente male in auto, la Polizia Locale accudisce i suoi bimbi

La loro mamma si è sentita male al volante, sentiva che le mancava il respiro ed è riuscita ad accostare per evitare di schiantarsi e mettere in pericolo anche loro. I due fratellini, un bimbo di cinque anni e la sorellina di tre, impauriti e quasi in lacrime alla vista della madre che non stava bene, sono stati rassicurati e accuditi dagli agenti della Polizia Locale di Meda, che li hanno rifocillati e tenuti impegnati in comando, in attesa dell’arrivo del papà.

Mamma si sente male in auto con a bordo i due figlioletti

L’episodio è successo qualche giorno fa intorno alle 11.30 in via Cadorna, a Meda. La donna, una 33enne residente a Muggiò, stava percorrendo la strada a bordo della sua Toyota su cui c’erano, sui sedili posteriori, anche i due figlioletti. Era diretta verso la Milano-Meda, che avrebbe dovuto imboccare per tornare a casa, quando all’improvviso si è sentita male. Un dipendente della Flou, la nota azienda del settore dell’arredamento con sede proprio in via Cadorna, ha notato l’auto che procedeva in modo incerto e iniziava a sbandare e ha quindi indirizzato la muggiorese verso il parcheggio della ditta, per poi chiamare i soccorsi. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale, sono accorsi i sanitari della Croce Bianca di Besana Brianza, che dopo le prime cure hanno trasferito la donna in codice verde all’ospedale di Carate Brianza.

I vigili si prendono cura dei due bimbi

Nel frattempo i vigili hanno cercato di rintracciare il marito della 33enne, che però, trovandosi al lavoro a Milano, non sarebbe riuscito a tornare in tempi brevi. E dato che è risultato complicato contattare altri familiari che potessero prendersi cura dei piccoli, gli agenti li hanno portati con loro nel comando di via Isonzo.

«Si era fatta l’ora di pranzo e così abbiamo chiamato la società che gestisce la refezione nelle scuole di Meda, chiedendole di procurarci due pasti per i bimbi - spiega il comandante - Dopo averli fatti mangiare li abbiamo intrattenuti mostrando loro i nostri veicoli, sui quali si sono divertiti a salire».

Per ringraziarli i piccoli hanno donato loro due disegni

Per ringraziarli dell’ospitalità e suggellare questa mattinata che ricorderanno in modo speciale, hanno donato agli agenti due disegni, che rappresentano alcuni dei mezzi di servizio. «Li conserveremo con gioia, è un gesto che ci ha fatto veramente piacere», il commento del comandante Claudio Delpero, che aggiunge: «Ci è venuto spontaneo prenderci cura di loro, li abbiamo tranquillizzati e coinvolti in alcune attività, anche per distrarli dal pensiero della mamma in ospedale». Circa un’ora e mezza dopo è arrivato il papà, che li ha presi con sé ringraziando infinitamente gli agenti. Fortunatamente la mamma successivamente si è ripresa ed è potuta tornare a casa a riabbracciare i suoi piccoli.