Manifestanti sui binari tra Carnate e Arcore, diversi treni cancellati

Inizio di settimana davvero difficile per i pendolari che utilizzanto il treno per raggiungere Lecco o Milano per motivi di lavoro o di studio. Tutto a causa della presenza di alcuni manifestanti che questa mattina, 20 maggio, dalle 5.50, in prossimità dei binari fra le stazioni di Carnate e Arcore, sulla linea Milano - Lecco, hanno occupato i binari e lanciato pietre contro i convogli che transitavano sulla linea ferroviaria.

Manifestanti sui binari

Secondo alcune testimonianze gli sconosciuti avrebbero lanciato delle pietre contro i convogli. Secondo quanto specificato anche nel sito di Trenord è stata rilevata la presenza di "persone non autorizzate che camminavano lungo la sede ferroviaria fra Carnate - Usmate e Arcore".

Immediatamente si sono portati gli agenti della Polfer che hanno fatto evacuare i manifestanti.

"La circolazione è rimasta sospesa per circa 2 ore e per riprogrammare il servizio la sala operativa di Trenord ha dovuto limitare e cancellare alcune corse" specificano ancora dall'azienda di trasporti.

Forti disagi per i pendolari

Forti, dicevamo, i disagi per i passeggeri, con treni cancellati e ritardi che hanno riguardato molti convogli.

Fortunatamente dalle 7:40 sulla linea Milano -Lecco, la circolazione ferroviaria, precedentemente sospesa tra Arcore e Carnate per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari, è in graduale ripresa dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: 15 treni Regionali con rallentamenti compresi fra 15 e 80 minuti e 20 treni Regionali limitati.