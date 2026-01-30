Ancora un problema sull’impianto di riscaldamento della scuola primaria “Madre Teresa di Calcutta” di Bellusco e gli studenti rimangono a casa.

Manutenzione all’impianto di riscaldamento: chiude la scuola primaria

Nella mattinata di oggi, venerdì 30 gennaio, infatti gli alunni dell’elementare cittadina sono rimasti a letto, dal momento che il Comune, in accordo con la scuola, ha deciso di partire con un intervento straordinario di manutenzione sull’impianto di riscaldamento dell’istituto.

L’avviso alle famiglie è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 29 gennaio, quando l’Amministrazione comunale insieme alla dirigenza scolastica hanno optato per questo tipo di soluzione al problema che ha interessato la scuola elementare.

Le parole del sindaco

“La decisione di tenere chiusa la struttura oggi è di tipo precauzionale – spiega il sindaco Mauro Colombo – Confrontandoci con i tecnici infatti, non erano sicuri di riuscire a completare l’intervento di manutenzione nella sola giornata di sabato. Dunque si è deciso di chiudere oggi, per evitare un’eventuale chiusura nella giornata di lunedì”.

L’intervento sull’impianto di riscaldamento straordinario non è il primo effettuato però in questo anno scolastico. Già all’inizio dello scorso mese di dicembre infatti si erano verificate alcune problematiche alla scuola primaria belluschese e anche a quella dell’infanzia che erano state chiuse un giorno per garantire l’intervento.