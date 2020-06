Giancarlo Manzotti è stato confermato presidente di Auto Amica, l’associazione di Seregno e Desio che si dedica al trasporto sanitario. Nel nuovo Consiglio direttivo due novità: Angelo Camillo Farina e Angelo Mariani.

Manzotti confermato presidente

Giancarlo Manzotti confermato presidente di Auto Amica dal nuovo Consiglio direttivo eletto nei giorni scorsi con i voti di 176 volontari nelle sedi di Seregno e Desio. Nella riunione dei giorni scorsi sono state distribuite le altre cariche sociali: vice presidente Gianni Bignami, segretario-tesoriere Patrizia Camagni. Completano il direttivo Danilo Bevilacqua, Elisabetta Rauzino e i nuovi Angelo Camillo Farina e Angelo Mariani.

La soddisfazione del presidente

“Il lavoro svolto in questi anni dal Consiglio uscente è stato premiato – il commento di Giancarlo Manzotti, al sesto mandato in associazione – I due nuovi consiglieri hanno già dato la disponibilità a continuare sulla strada tracciata e per l’emergenza sanitaria abbiamo già deliberato le nuove linee guida per il trasporto”.

Si cercano nuovi volontari

Intanto Auto Amica cerca nuovi volontari per garantire i servizi richiesti dall’utenza. “I volontari sono tanti ma tutti sopra i 60 anni, quindi a rischio contagio da Covid – aggiunge il presidente Giancarlo Manzotti – Dopo la ripartenza dell’attività di trasporto molti non hanno ancora ripreso il servizio e facciamo fatica a soddisfare tutte le richieste”. Per questo motivo Auto Amica lancerà una campagna pubblicitaria, anche sui social, per reclutare nuovi volontari nelle due sedi operative.

