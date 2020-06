Triuggio Marching Band, sognando California.

Sognando California

La Triuggio Marching Band è stata selezionata tra le 21 marching band provenienti da tutto il mondo che parteciperanno alla 132esima edizione della “Rose Parade”, in programma il prossimo gennaio 2021 a Pasadena, Los Angeles. La trasferta americana comporta costi elevati da sostenere. Da qui l’idea del progetto TMBeer finalizzato attraverso la commercializzazione di tre diversi tipi di birre, a raccogliere fondi per le varie iniziative della formazione bandistica, in particolare per la partecipazione alla “Rose Parade”.

Il progetto TmBeer