La protesta

Partito il corteo per dire no all'autostrada voluta da Regione Lombardia, tra i partecipanti anche l'europarlamentare monzese

In marcia, ancora una volta, per ribadire il no forte e convinto a Pedemontana. Sono circa 150 le persone che nel pomeriggio di oggi, sabato 12 luglio, stanno partecipando alla manifestazione organizzata dai gruppi anti Pedemontana per le vie di Arcore, tra questi anche l'Europarlamentare monzese Ilaria Salis.

Marcia antipedemontana ad Arcore, sfila anche Ilaria Salis

"Sono qui per sostenere la battaglia e dire no a quest'opera inutile e dannosa, che provocherebbe di fatto una devastazione ambientale e una riduzione ulteriore delle aree verdi in quella che è la provincia più cementificata d'Italia - ha spiegato l'eurodeputata - Provocherebbe un rischio per la salute per la popolazione residente, senza portare vantaggi. Si parla di un'opera inutile e dannosa, sicuramente per i cittadini brianzoli e per questo noi diciamo no".

Proteste e cori contro l'opera

I manifestanti si sono trovati alla stazione ferroviaria da dove il corteo si è mosso. Tanti gli striscioni, gli slogan, i cori contro il progetto della nuova autostrada voluta da Regione Lombardia e che impatterà in particolare, con la tratta C, sulle aree verdi tra Lesmo e Vimercate, passando per Arcore (in particolare i boschi di Bernate) e Usmate.

Il corteo si sta snodando lungo la ex statale 36, su via Gilera e via Casati, in direzione di Bernate, in piazza Durini. Qui è previsto un ulteriore raduno con collegamenti anche con altre piazze d'Italia dove sono in corso manifestazioni ambientaliste. Ampio il dispiegamento di Forze dell'Ordine che sta seguendo il corteo tra le strade arcoresi. Previsto poi in serata anche un blitz, questa volta però a nord di Bernate, nella zona del Roccolo, all'interno del Parco dei Colli Briantei, dove passerà l'autostrada.