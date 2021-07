Sequestrate piante di marijuana nelle case comunali

Nove piante di marijuana e sementi, una piccola serra oltre al materiale per la coltivazione. Sono stati scoperti e sequestrati dalla Polizia Locale a Seregno nelle case comunali di via Hugo.

Sequestrate piante di marijuana in via Hugo

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 16 luglio, gli agenti della Polizia locale di Seregno hanno proceduto al sequestro di nove piante di canapa indiana oltre a sementi, una piccola serra e materiale per la coltivazione delle piante di marijuana. Il recupero è avvenuto all'interno di un appartamento nell'immobile comunale di via Hugo, non occupato in quanto non completamente agibile.

L'operazione della Polizia locale

Il sequestro delle piante di marijuana e del materiale per la coltivazione è l’esito di una attività d'indagine avviata dalla Polizia Locale a seguito di una segnalazione pervenuta al Comando di via Umberto I. Sono tuttora in corso le indagini degli agenti, coordinati dal comandante Maurizio Zorzetto, per risalire agli autori del fatto, che dovranno anche rispondere di invasione di edificio.

Il plauso del sindaco e dell'assessore

Il sindaco Alberto Rossi, l’assessore alla Sicurezza William Viganò e il comandante Maurizio Zorzetto hanno espresso un sincero plauso agli agenti intervenuti, riconoscendone la determinazione e la capacità di gestione dell'intervento in un contesto non semplice. Per motivi differenti, torna alla ribalta della cronaca l'immobile comunale di via Hugo, fin dalla sua costruzione alle prese con problemi di infiltrazioni e umidità.