Marinai, il caratese Antonio Trotta riconfermato consigliere nazionale

Un caratese riconfermato come consigliere nazionale nel direttivo dell’Anmi, associazione Marinai d’Italia.

Anmi, direttivo nazionale dei Marinai

Antonio Trotta, classe 1948, è stato rieletto consigliere nazionale dell’associazione nazionale Marinai d’Italia per la delegazione Lombardia Sud Ovest, che raggruppa i territori di Monza, Milano, Lodi, Pavia e Cremona.

Le elezioni si sono svolte domenica 13 settembre nella sede Anmi a Milano dove il cavalier Trotta, a lungo presidente della sezione cittadina dei Marinai d’Italia, ha raccolto il maggior numero di preferenze fra i votanti avendo la meglio sugli altri candidati: Raffaele Papi (Rho) e Angelo Vendramel (Corsico).

«Desidero ringraziare tutti i delegati dei gruppi Anmi Lombardia Sud Ovest per la fiducia e la stima dimostrata nei miei confronti. Quello che mi sento di garantire è l’immutato impegno con il quale mi accingo ad affrontare questo secondo mandato. I quattro anni precedenti, oltre all’ordinaria amministrazione, ci ha visti impegnati nello scrivere il nuovo Statuto, approvato poi dall’assemblea dei presidenti, massimo organo deliberante, durante il Raduno nazionale del 28 settembre 2019 a Salerno. Il vecchio Statuto era stato approvato il 18 settembre 1984. Ora bisogna mettere mano al Regolamento attuativo e non sarà facile visto le diverse esigenze dei gruppi Anmi dovute alla loro collocazione geografica», spiega il consigliere nazionale.

Due gli appuntamenti in calendario nei prossimi giorni. La presidenza nazionale ha invitato tutti i Gruppi del territorio nazionale a far celebrare una Messa il 26 settembre per tutti i soci che sono «salpati» per l’ultima missione» in questo periodo. A Carate la Messa verrà celebrata il 26 settembre alle ore 18,30 in chiesa prepositurale e saranno ricordati i soci: Pierantonio Corna (presidente), Umberto Raza e Domenico Longino.

Domenica 27 settembre infine dalle ore 10 alle 13 nella sede Anmi dei Marinai di via Donizetti avranno luogo le elezioni per il direttivo e il collegio dei sindaci del gruppo caratese.

TORNA ALLA HOME.