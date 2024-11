Si sono spenti a tre giorni di distanza Gabriele Cesana, 86 anni, e Maria Rosa Muzzolon, 83. Lei lo ha raggiunto poche ore prima che i famigliari si riunissero in chiesa, sabato 23 novembre, per dare l’ultimo saluto a lui.

Marito e moglie muoiono a tre giorni di distanza

E’ immenso il dolore dei quattro figli per la morte dei genitori, affiatata coppia di Cesano Maderno, ma ad alleviarlo c’è la consapevolezza che ora sono di nuovo insieme e lo saranno per sempre. Una storia d’amore senza fine quella tra i due cesanesi, classe 1941 lei, classe 1937 lui. Si erano conosciuti da ragazzi, quando lei era arrivata in città dal Veneto. "Da allora non si sono più lasciati", dicono i figli, che con grande disponibilità hanno accettato di parlare. E’ iniziata così una storia intensa e bellissima, culminata con le nozze, celebrate il 27 dicembre 1960 a Laives, in Trentino. Un amore coronato dalla nascita dei quattro figli e rinnovato dalla gioia di diventare quattro volte nonni e una volta bisnonni della piccola Camilla, 5 anni.

Un legame profondo e intenso

Un legame così profondo e intenso da andare oltre a tutto, al dolore e alla morte. Ed è proprio nei periodi di maggiore fragilità che l’amore tra Gabriele e Maria Rosa si è manifestato in tutta la sua forza. "Papà era malato da sei anni e mamma si è presa cura di lui fino all’ultimo con un amore totale e una dolcezza disarmante, anche nell’ultimo anno, quello in cui si è ammalata anche lei", conferma Emanuela, la figlia maggiore.

"Mamma ha raggiunto il suo adorato Gabri"

Volti noti della comunità, Gabriele Cesana è stato il fondatore, con i fratelli, dell’azienda di famiglia attiva nel commercio dei legni per l’arredamento che oggi va avanti grazie a tre dei suoi quattro figli. "Ci siamo trovati ad affrontare un grande dolore, ma ci rincuora pensare che mamma abbia voluto raggiungere il suo adorato Gabri e che siano ancora insieme", dicono i figli.