Sporcizia e alimenti scaduti nel market etnico

Sopralluogo della Polizia Locale in un market etnico nei pressi del centro di Seregno. Accertata la scarsa pulizia del negozio, decine di violazioni.

Sporcizia e alimenti mal conservati nel market etnico

Questa mattina, venerdì 5 maggio, la Polizia Locale ha effettuato un controllo in un market etnico nei pressi del centro cittadino. Alcuni cittadini, in via confidenziale, avevano segnalato lo stato di cattiva igiene del negozio. Gli agenti dell'unità di Sicurezza urbana hanno immediatamente constatato la scarsa pulizia del locale, nonché il cattivo stato di conservazione degli alimenti e confezioni di zucchero scaduto.

Decine le violazioni accertate

All'esito del sopralluogo sono state accertate decine di violazioni: assenza dei prezzi delle merci, confezioni di pane prive delle indicazioni sugli ingredienti e sulla scadenza, prodotti in scatola con etichettatura non in lingua italiana e senza data di scadenza, frutta, verdura e pesce non tracciabili. Inoltre frigoriferi spenti, con alimenti deperibili all'interno, e sacchetti in plastica non biodegradabili. La Polizia locale ha accertato violazioni per oltre 15mila euro. La gravità dei fatti ha richiesto anche l'intervento delle squadre specializzate di Ats, che ha accertato ulteriori violazioni igienico-sanitarie. La Polizia Locale è costantemente impegnata in questo tipo di controlli per tutelare i consumatori e i commercianti che operano rispettando le regole.