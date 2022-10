Ruba dieci bottiglie di whiskey al supermercato, denunciato

Ieri sera, giovedì 6 ottobre, verso le 18.40 al supermercato Esselunga di San Salvatore a Seregno, un 32enne marocchino è stato sorpreso dopo la barriera delle casse con uno zaino pieno di bottiglie di costosi whiskey.

Ruba dieci bottiglie di whiskey al supermercato

Un marocchino sorpreso dopo la barriera delle casse del supermercato con uno zaino in spalla pieno di bottiglie di whiskey. Il 32enne è entrato nel punto vendita trenta minuti prima e, con un escamotage ben collaudato, prima ha riposto dieci bottiglie di alcolici nel cestino giallo preso all’ingresso, in seguito si è appartato nella corsia dell’acqua e le ha trasferite e nascoste nel suo zaino.

Le bottiglie nascoste nello zaino

Il fare sospetto dell’uomo, però, ha attirato l’attenzione di un sagace addetto alla sicurezza del supermercato, che ha seguito il nordafricano fino alla barriera delle casse self-service. Lì il cliente ha pagato soltanto una birra e delle mandorle che aveva preso proprio a copertura della refurtiva, per poter passare inosservato prima di varcare l’uscita.

Marocchino denunciato dai Carabinieri

Pagati i due prodotti e avviatosi all’uscita, il 32enne è stato fermato dall’addetto alla vigilanza che lo ha fatto accomodare in una stanza sul retro, prima di lasciarlo in custodia ai Carabinieri che hanno provveduto all’identificazione dell’uomo e alla denuncia all’Autorità giudiziaria per il reato di furto. Le dieci bottiglie, tutte integre, sono state immediatamente restituite al direttore dell’esercizio commerciale. Il marocchino, in Italia senza fissa dimora, divorziato e disoccupato, con permesso di soggiorno in fase di rinnovo, è ora in attesa del probabile rinvio a giudizio e del conseguente processo. Ieri in città un altro intervento dell'Arma locale.