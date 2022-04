Martedì l'ultimo saluto a Saverio Matarrese, imprenditore col calcio nel cuore

Cordoglio a Desio

Si è spento a 71 anni. Era molto impegnato nell'associazionismo.

Si svolgeranno martedì pomeriggio, 19 aprile 2022, alle 16.30 nella chiesa dei santi Pietro e Paolo a Desio i funerali di Saverio Matarrese. Si è spento a 71 anni.

Imprenditore di successo nel campo della ristorazione, era conosciutissimo in città e in Brianza anche per il successo in campo sportivo, nel calcio e nella pallavolo, dei figli Giuseppe e Marco.

Originario di Venosa, in Basilicata, Matarrese era arrivato al nord giovanissimo, prima a Piacenza poi nell’hinterland milanese, infine in Brianza, a Desio.

Imprenditore impegnato nell'associazionismo

Proprio qui in città si era perfettamente integrato, era molto conosciuto ed era stato una colonna dell’associazionismo parrocchiale ai Santi Pietro e Paolo soprattutto per quanto riguarda l'attività della squadra di calcio dove per anni aveva dato un contributo importante come aiuto allenatore, in particolare dei portieri.

Persona solare, gioviale, generosa e altruista, Matarrese era sempre pronto a dare una mano a tutti. Valori umani che in queste ore gli sono riconosciuti dai tantissimi amici e conoscenti che gli stanno rendendo omaggio sui canali social prima dell'ultimo saluto, martedì, con i funerali.

Un binomio, sport e ristorazione, che recentemente in Brianza ha visto la scomparsa di altri imprenditori molto conosciuti e stimati sul territorio.

