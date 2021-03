Marzo mese dell’endometriosi: Lentate si colora di giallo. Il Comune ha aderito all’iniziativa volta a sensibilizzare su un problema che in Italia riguarda circa 3 milioni di donne.

In occasione del mese della consapevolezza dell’endometriosi – tra le cause dell’infertilità femminile – che ricorre a marzo, il Comune di Lentate, su proposta dell’assessore alle Pari Opportunità Barbara Russo, ha aderito insieme a Regione Lombardia all’invito “Call to action” rivolto all’intero territorio italiano, per far luce su questa malattia benigna. Una malattia che colpisce oltre 150 milioni di donne al mondo e 3 milioni solo in Italia, delle quali il 50 per cento in età riproduttiva (29-39 anni).

L’iniziativa, nata negli Stati Uniti per sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni, è occasione per puntare l’attenzione su questa malattia cronica invalidante e per portare una maggiore conoscenza della stessa.

A Lentate verrà quindi illuminato di giallo, nelle serate di venerdì 26, sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 marzo, l’oratorio di Santo Stefano, uno dei simboli di Lentate.

“La conoscenza primo passo per la cura”

“Il rafforzamento della conoscenza della malattia è il primo passo del percorso di cura e di come una corretta prevenzione e una pronta diagnosi possano fare la differenza”, afferma il sindaco Laura Ferrari. L’endometriosi incide in maniera negativa sulla salute riproduttiva della donna. Il 30 per cento delle donne con problematiche riproduttive riconosce infatti in tale patologia la causa della sua infertilità.

“La diagnosi precoce per una donna con desiderio di maternità è ancora più importante, perché offre l’opportunità di poter programmare in maniera consapevole il suo progetto riproduttivo e riduce notevolmente gli effetti negativi della malattia sulla fertilità della

donna, che può ricercare un percorso diagnostico-terapeutico adeguato”, spiega l’assessore Russo.