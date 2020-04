Mascherine a Meda: al via oggi la distribuzione. I dispositivi verranno inseriti nella casella postale e all’atto della consegna i volontari vi citofoneranno per avvisare.

Mascherine a Meda: al via oggi la distribuzione

Inizia oggi, martedì 14 aprile 2020, la distribuzione delle mascherine nel territorio comunale di Meda. Lo ha comunicato il sindaco Luca Santambrogio nella serata di ieri.

Ne verrà consegnata una per nucleo familiare. Insieme alla mascherina verrà recapitato anche un volantino con alcune indicazioni igienico-comportamentali da rispettare in questo periodo.

Il primo cittadino ha raccomandato, qualora qualcuno ne fosse già provvisto, di mettere un post-it o un avviso sulla propria casella postale. In tal caso non verrà consegnata la mascherina e quelle che avanzeranno saranno destinate a nuclei familiari con maggiori difficoltà.

Come sarà fatta la distribuzione

La distribuzione sul territorio sarà effettuata dai volontari di Protezione Civile, dagli Alpini, dall’Associazione Nazionale Carabinieri, dai ragazzi dell’associazione Palio e dai volontari degli oratori medesi. Ognuno di loro sarà riconoscibile perché indossa una divisa conosciuta o una pettorina.

Non fate entrare in casa nessuno. Le mascherine verranno inserite nella casella postale e all’atto della consegna il volontario citofonerà per avvisare dell’avvenuta consegna.

Di seguito il volantino che verrà allegato alla mascherina nella cassetta postale dei cittadini medesi:

