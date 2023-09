"Maurizio ha condiviso la sua vita accanto ai più fragili"

Villasanta si è fermata per l'ultimo saluto al 75enne Maurizio Corti. Oggi pomeriggio, venerdì 8 settembre 2023, la chiesa Sant'Anastasia di Villasanta ha faticato a contenere parenti, amici e conoscenti che non hanno voluto mancare all'ultimo saluto al fondatore e presidente di Meta Cooperativa Sociale Onlus per oltre 25 anni. Corti, ricordiamo, è stato anche un pilastro dell'Anpi di Villasanta.

"Maurizio Corti è mancato il giorno 6 settembre 2023 e ci ha lasciato un grande vuoto - si legge nella breve nota di Meta . E’ stato un grande maestro, capace di mostrare cosa significa fare impresa occupandosi del bene comune, prendendosi cura dei luoghi e delle persone, soprattutto le più fragili e in difficoltà. Uomo di grande valore, da sempre impegnato sui temi sociali a cui ha scelto di dedicare una grande parte della sua vita".

La carriera

Nato a Monza nel 1948 Maurizio Corti è cresciuto tra i ragazzi dell'oratorio di San Gerardo. Dopo gli studi classici ha frequentato la facoltà di Architettura a Milano, partecipando alle vicende della facoltà ed alle lotte studentesche di quegli anni. Dopo la laurea, nel 1973, Corti alterna l'attività di architetto libero professionista e quella di insegnante, scegliendo poi definitivamente la seconda. Gli anni successivi lo vedranno in cattedra alla scuola "Sandro Pertini" del quartiere San Rocco di Monza.

Nel 1991 con altri dieci soci fonda la Cooperativa Sociale META (Metodologie Educative Territorio e Ambiente) che si occupa di servizi educativi per minori, centri di aggregazione giovanile, servizi alle scuole, centri estivi, percorsi di crescita professionale e tanto altro.

Le esequie celebrate da don Giuseppe

Tanti occhi lucidi dei presenti hanno accompagnato la cerimonia funebre celebrata da don Giuseppe.

"Sono grato a Claudia che mi ha regalato, qualche giorno fa, in ospedale, il tempo che le era concesso per stare con Maurizio in ospedale - ha sottolineato il sacerdote durante l'omelia - La sofferenza di Maurizio per la malattia è stata lunga e spesso oltre il limite della sopportazione. Perchè? Domanda che ci siamo posti tante volte con lui. Anche Maurizio ha dovuto accettare che non c'era un perchè. E allora come poter dare un senso a quello che stava vivendo? Maurizio ha vissuto sempre con la convinzione di voler condividere la vita, soprattutto accanto ai più fragili e ai ragazzi con una scelta preferenziale per quelli con bisogni educativi più esigenti".

