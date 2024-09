Maxi carambola tra auto davanti alla caserma dei carabinieri, Pd all'attacco

Una maxi carambola tra ben quattro auto all'incrocio tra piazza Pertini, via Moro e via Edison, a poche decine di metri dalla caserma dei carabinieri di Arcore.

L'incidente, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze per nessuno dei coinvolti, è accaduto ieri sera, venerdì 27 settembre 2024, poco dopo le 19.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia locale, c'era anche l'ambulanza che ha soccorso due uomini, uno di 56 anni e uno di 86 anni rimasti coinvolti nel tamponamento a catena. Nessuno di loro, come riporta l'agenzia regionale emergenza urgenza, ha subito ferite gravi. Uno dei coinvolti è stato trasportato all'ospedale di Vimercate in codice verde per accertamenti.

A cercare di far luce sulla dinamica ci hanno pensato gli agenti della Polizia locale che ora dovranno accertare le eventuali responsabilità. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che due auto si siano scontrate proprio all'altezza dell'incrocio e successivamente una di loro sia andata a sbattere, a sua volta, contro due auto che si trovavano parcheggiate lungo via Edison.

Un incidente, dicevamo, che inevitabilmente si porta dietro un carico di polemiche. Infatti è avvenuto proprio in prossimità dei nuovi stalli di sosta recentemente modificati e creati ad hoc dall'Amministrazione comuanale per evitare la sosta selvaggia delle automobili alla mattina, durante l'orario di entrata a scuola degli studenti che devono raggiungere la vicina scuola elementare "Alighieri" e le scuole "Dorotee".

Attacco sferrato dal Partito democratico arcorese che non le ha mandate a dire all'Esecutivo guidato da Maurizio Bono.

"L’intervento su via Edison, che ha comportato l’eliminazione delle corsie ciclabili, il restringimento di quelle carrabili e la creazione di posti auto sul lato est ,anche all’incrocio con via Moro, ha palesemente ridotto la

sicurezza di ciclisti e automobilisti e l’incidente di ieri sera è la cartina di tornasole. Incidente avvenuto peraltro a pochi giorni dalla modifica e in un’area dove non se ne erano mai verificati - ha sottolineato il consigliere Pd Michele Calloni - Non è certo grazie a questa scellerata scelta, come millantato dal sindaco, che è stato risolto il parcheggio selvaggio davanti alla caserma dei carabinieri ma la presenza, ogni mattina, di due agenti della polizia locale che ammoniscono gli automobilisti, in piazza Pertini, via Moro, via Volta e Dante vi è sempre stata la possibilità di parcheggiare in orari scolastici. Spero che quanto accaduto possa far prendere celeri provvedimenti affinché ciò non accada più e faccia riflettere in modo che certe decisioni, la prossima volta, vengano prese con maggior consapevolezza".