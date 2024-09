In arrivo più parcheggi contro la sosta selvaggia davanti a carabinieri e scuola

Un rientro dalle ferie decisamente movimentato sul fronte viabilistico per l’Esecutivo di centrodestra. Durante i primi giorni di settembre l’assessore alla Viabilità di Arcore Luca Travascio, insieme al comandante della Polizia locale Gabriele Garberoglio ha dato il via alla rivoluzione del disco orario in diverse zone della città.

Ma il lavoro certosino, che ha richiesto più approfondimenti, è quello che ha riguardato l’aggiunta di nuovi stalli di sosta, circa una quarantina, nelle vie Edison e Moro per contrastare la sosta selvaggia, alla mattina, davanti alla caserma dei carabinieri e alla scuola elementare "Alighieri".

Una criticità che era emersa durante lo scorso anno scolastico, con le auto dei genitori che accompagnavano i figli a scuola parcheggiate ovunque, soprattutto davanti alla caserma dei carabinieri. Un vero e proprio far west viabilistico che ha rischiato più volte di provocare seri problemi di sicurezza, soprattutto dei più piccoli, e mandare la viabilità al collasso.

Emergenza che venne "denunciata" anche da molti genitori sulle pagine social arcoresi nei mesi scorsi e sul nostro Giornale.

"L’idea che abbiamo studiato insieme al comandante della Polizia locale riguarda l’ampliamento degli stalli di sosta nella zona della caserma dei carabinieri - ha sottolineato Travascio - Sulla scorta di quanto già accade al mercoledì mattina, in occasione del mercato di piazza Pertini, ci siamo chiesti: perchè non far parcheggiare le auto anche durante la settimana dove già sostano al mercoledì? Sono stati effettuati rilievi e abbiamo dato il via libera alla creazione di nuovi spazi di sosta lungo via Edison, sul lato destro partendo dal centro di Arcore e in direzione caserma. Qui andremo a ricavare una ventina di posti auto. Ovviamente andremo a proteggere i cancelli carrabili e pedonali. A questi aggiungeremo altri parcheggi che verranno realizzati lungo via Moro e saranno fruibili per le auto che arrivano da via Lombardia e che sono dirette verso la caserma. Su questi stalli sarà possibile sostare per un massimo di tre ore dalle 5 alle 20. In aggiunta a questo andremo anche a ridisegnare l’incrocio tra le vie Edison e Moro. Cercheremo di attuare questo provvedimento entro pochi giorni. E' ovvio che si tratta di una decisione presa per eliminare le criticità che andavano a crearsi per via della sosta dei veicoli davanti alla caserma. In questo modo agevoleremo anche l’entrata e l’uscita dei mezzi delle forze dell’ordine dalla caserma stessa in caso di necessità".