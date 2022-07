Maxi controlli dei Carabinieri: chupiti e birre a ragazze minorenni, sanzionati due locali del centro

Maxi controlli dei Carabinieri. Malamovida a Seregno: chupiti e birre a ragazze minorenni, sanzionati due locali del centro.

Durante la scorsa notte, a Seregno, 24 militari della locale Compagnia dei Carabinieri, supportati dall’elicottero del 2° Nucleo elicotteri Carabinieri di Orio al Serio (Bergamo), hanno svolto un un servizio di controllo straordinario del territorio volto alla prevenzione e al contrasto della "malamovida", in attuazione delle direttive operative del Comando provinciale dei Carabinieri di Monza Brianza assunte in seguito alle indicazioni del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso del servizio sono state controllate 228 persone, 116 veicoli, 7 esercizi commerciali. Tra le zone finite nel mirino dei militari, con specifici servizi dedicati, anche a piedi, ci sono la stazione ferroviaria e il centro cittadino con le centralissime piazza Roma, piazza Italia, piazza Segni e piazza Concordia, oltre ai parchi cittadini.

Nella prima parte del servizio, i posti di controllo sono stati supportati anche dall’assetto ad ala fornito da “Fiamma”, che ha fornito copertura aerea all’azione sulla strada. Durante uno dei posti di controllo un 34enne tunisino è stato fermato a bordo della sua Volkswagen Golf e sanzionato per patente scaduta di validità e mai convertita in un analogo titolo di un Paese dell'Unione Europea. Successivamente, nel corso della serata, i controlli si sono intensificati concentrandosi in particolare sul centro di Seregno, con controlli a cittadini in arrivo alla stazione ferroviaria o in transito a piedi.

Sette gli esercizi pubblici controllati. Tra questi, due bar del centro sono stati colti nel somministrare alcol a minori e per questo sanzionati. Nel primo bar, già balzato alle cronache lo scorso inverno per una discoteca clandestina nello scantinato e già sanzionato penalmente per somministrazione di alcol a minori, i carabinieri hanno nuovamente colto il titolare mentre consegnava un “chupito” di vodka a una minorenne e un altro era in preparazione, verosimilmente per esser consegnato a un’altra coetanea. Alla vista dei militari, l’uomo ha provato a giustificarsi adducendo che a pagare fosse stato un maggiorenne.

Nel secondo bar invece, anche questo a quanto risulta non nuovo alla somministrazione di alcolici ad adolescenti, i Carabinieri hanno trovato un tavolo dove erano sedute due ragazze minorenni alle quali era stata somministrata della birra. Durante gli accertamenti, è emerso che i camerieri avevano anche verificato l’età delle due giovani ma le avevano tranquillizzate asserendo erroneamente che l’età minima per poter acquistare dell’alcol fosse 16 anni.