Maxi controlli: fermati cinquanta veicoli

Maxi controlli serali per garantire una maggiore sicurezza a Meda e Seveso.

Cinquanta veicoli fermati, una patente ritirata per guida in stato di ebbrezza, un conducente sanzionato per non aver fatto revisionare il mezzo, un tso e una cinquantina di persone identificate, anche negli esercizi pubblici. E’ il resoconto dei maxi controlli effettuati tra sabato e domenica, dalle 21 alla una di notte, da 19 operatori, per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti e garantire una maggiore sicurezza.

Numerosi gli operatori coinvolti

Impegnati due equipaggi della Polizia Locale di Meda, con sei operatori e il comandante Claudio Delpero, due equipaggi della Polizia Locale di Seveso, con sei agenti e il comandante Roberto Curati, oltre a un equipaggio della Polizia Provinciale, con tre operatori, in coordinamento con le pattuglie dell’Arma dei Carabinieri di Meda e Seveso, impegnate in un autonomo servizio di controllo del territorio.

Cinquanta veicoli controllati

Al termine dell’attività, che si è sviluppata principalmente lungo via Indipendenza a Meda e in via Cristoforo Colombo a Seveso, sono stati cinquanta i veicoli controllati e 51 le persone identificate, anche all’interno di due pubblici esercizi.

Sanzioni per mancata revisione e per guida in stato di ebbrezza

Sono state elevate quattro sanzioni amministrative per violazione delle norme di comportamento sancite dal Codice della strada, una multa da 346 euro, con sospensione del veicolo dalla circolazione, per una ripetuta omessa revisione, e una sanzione da 543 euro, con ritiro della patente di guida da tre a sei mesi (che stabilirà la Prefettura) a un automobilista risultato con un tasso alcolemico di 0,7 g/l (il limite è 0,5). A Seveso è stato inoltre disposto un trattamento sanitario obbligatorio. «Siamo soddisfatti dei controlli, che contribuiscono ad aumentare la percezione della sicurezza tra i cittadini - il commento dei comandanti Delpero e Curati - In futuro ne organizzeremo altri».